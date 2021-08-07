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    المصارعة الوطنية تصحد البرونزية في طوكيو 2020م

    ٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٦]

    طوكيو، 7 أغسطس، أذرتاج

    حصدت المصارعة الوطنية ماريا ستادنيك برونزية الالعاب الاولمبية الصيفية نسختها الـ32 المنظمة في طوكيو 2020م.

    وتغلبت المصارعة الوطنية ستادنيك على المصارعة المنغولية نامونتسيتسيغ تسوقت اوتشير 10-0 لتحتل المركز الثالث في المنافسات المنظمة بالزنة الـ50 كغ لتصبح بين حاصدي الجوائز في المنافسات الأولمبية الرابعة على التوالي.

    وأخذت ماريا ستادنيك في التنافس ضمن طوكيو 2020م من ثمن النهائي وتغلبت على الروسية اورشوش 11-7 لتتنافس في ربع النهائي مع التونسية سراء حمدي التي تجاوزتها بحساب 10-0 لتتأهل لمرحلة نصف النهائي التي خسر فيها امام اليابانية يوئ سوساكي لتتنافس في الختام من اجل البرونزية.

    هذا وقد حصدت المصارعة الوطنية ستادنيك في ألعاب بكين 2008م البرونزية ولندن 2012م وريو 2016م فضيتين وهي حاملة اللقب العالمي مرتين والاوروبي 8 مرات بجانب الذهبيات التي حصدتها في العاب باكو 2015م ومينسك 2019 الاوروبية والتضامن الاسلامي باكو 2017م.

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