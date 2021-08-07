أذربيجان: تسجيل 1289 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 409 مصاب في 7 أغسطس

باكو، 7 أغسطس / آب، (أذرتاج)

سجلت إصابة 1289 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 409 مصاب هذا المرض وتوفي 5 مصابين بالفيروس في 7 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 350 ألف و605 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 334 ألف و667 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5056 مريض منهم ويستمر علاج 10 آلاف و882 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 12 ألفا و625 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و107 ألف و190 فحص طبي.