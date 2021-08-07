أذربيجان: تطعيم نحو 60 ألف جرعة من لقاح كورونا في 7 أغسطس

باكو، 7 أغسطس / آب، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 59 ألفا و649 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 7 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 38 ألفا و211 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و21 ألفا و438 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 5 ملايين و370 ألف و768 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 3 ملايين و129 ألفا و512 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و241 ألف و256 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.