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    سياسة


    الرئيس علييف يعين سفير البلد لدى إيران مندوبا دائما لدى منظمة التعاون الاقتصادي

    ٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٨:٤٠]

    باكو، 7 أغسطس، أذرتاج

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 7 أغسطس قرارا جمهوريا بشأن تعيين مندوب دائم للبلد لدى منظمة التعاون الاقتصادي.

    أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تعيين السفير علي فكرت علي زاده سفير أذربيجان لدى جمهورية إيران الإسلامية لمنصب المندوب الدائم الأذربيجاني لدى منظمة التعاون الاقتصادي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يعين سفير البلد لدى إيران مندوبا دائما لدى منظمة التعاون الاقتصادي
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