وزارة الدفاع: قوات أرمينيا تستهدف مواقع جيش أذربيجان في نخجوان عبر الحدود الدولية
AzerTAg.az
٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٩:٣٢]
نخجوان، 7 أغسطس، أذرتاج
اطلقت قوات أرمينيا النيران فترات متقطعة منذ الساعة 14.20 من يوم 7 اغسطس اليوم من اتجاه أراز دين عبر الحدود الأرمينية على مواقع جيش أذربيجان في محافظة سدرك التابعة لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية الحبيسة باستخدام الاسلحة مختلفة العيار.
قالت وزارة الدفاع في بيان إنه لا خسارة بين افراد جيش أذربيجان.
وتم إسكات نقاط نيران أرمينيا بطلقات جوابية.
وتسيطر وحدات جيش أذربيجان على ظروف العملية.
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