المصارع الحر الوطني يحصد فضية طوكيو 2020م
AzerTAg.az
٠٧.٠٨.٢٠٢١ [٢٠:٣٩]
طوكيو، 7 أغسطس، أذرتاج
حصد المصارع الحر الوطني حاجي علييف فضية الالعاب الاولمبية الصيفية نسختها الـ32 المنظمة في طوكيو 2020م في الوزن الـ65 كغ.
وخسر المصارع علييف امام الياباني في النهائي 4-5 بعد أن انضم الى المنافسات من ثمن النهائي التي تغلب فيها على السنغالي دياتا 4-0 وفي ربع النهائي على الكازاخي نياز بيكوف 9-1 وفي نصف النهائي على الهندي باجرانغ 12-5.
يذكر أن المصارع الحر الوطني حاجي علييف صاحب اللقب العالمي 3 مرات 2014م و2015م و2017م والأوروبي 3 مرات 2014م و2018م و2019م بجانب حصاده جوائز ريو 2016م والعاب اوروبا الاولى في باكو ومينسك 2019م والعاب التضامن الاسلامي باكو 2017م.
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