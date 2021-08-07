المصارع الحر الوطني يحصد فضية طوكيو 2020م

طوكيو، 7 أغسطس، أذرتاج

حصد المصارع الحر الوطني حاجي علييف فضية الالعاب الاولمبية الصيفية نسختها الـ32 المنظمة في طوكيو 2020م في الوزن الـ65 كغ.

وخسر المصارع علييف امام الياباني في النهائي 4-5 بعد أن انضم الى المنافسات من ثمن النهائي التي تغلب فيها على السنغالي دياتا 4-0 وفي ربع النهائي على الكازاخي نياز بيكوف 9-1 وفي نصف النهائي على الهندي باجرانغ 12-5.

يذكر أن المصارع الحر الوطني حاجي علييف صاحب اللقب العالمي 3 مرات 2014م و2015م و2017م والأوروبي 3 مرات 2014م و2018م و2019م بجانب حصاده جوائز ريو 2016م والعاب اوروبا الاولى في باكو ومينسك 2019م والعاب التضامن الاسلامي باكو 2017م.