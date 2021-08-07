فتاة أذربيجان المخترعة جهاز انتاج الطاقة من مياه الأمطار تغادر الى الولايات المتحدة الامريكية لدراستها العالية
AzerTAg.az
٠٧.٠٨.٢٠٢١ [٢٠:٤٦]
قوبا، 7 أغسطس، أذرتاج
اتجهت فتاة أذربيجان المخترعة جهاز انتاج الطاقة اللكهربائية من مياه الأمطار "راينيرجي" ( Rainergy ) ريحان جمالوفا الى الولايات المتحدة الامريكية لدراستها العالية.
أفادت أذرتاج أن المخترفة الشابة الأذربيجانية تواصل دراستها العالية لدى جامعة بنسيلفانيا.
وقد تلقت ريحان جمالوفا ردود الانتساب من 7 جامعات أمريكية شهيرة.
وكان في وداعها على ارض مطار باكو الدولي افراد عائلتها.
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