قوبا، 7 أغسطس، أذرتاج اتجهت فتاة أذربيجان المخترعة جهاز انتاج الطاقة اللكهربائية من مياه الأمطار "راينيرجي" ( Rainergy ) ريحان جمالوفا الى الولايات المتحدة الامريكية لدراستها العالية. أفادت أذرتاج أن المخترفة الشابة الأذربيجانية تواصل دراستها العالية لدى جامعة بنسيلفانيا. وقد تلقت ريحان جمالوفا ردود الانتساب من 7 جامعات أمريكية شهيرة. وكان في وداعها على ارض مطار باكو الدولي افراد عائلتها.

AZERTAG.AZ : فتاة أذربيجان المخترعة جهاز انتاج الطاقة من مياه الأمطار تغادر الى الولايات المتحدة الامريكية لدراستها العالية

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