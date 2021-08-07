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    فتاة أذربيجان المخترعة جهاز انتاج الطاقة من مياه الأمطار تغادر الى الولايات المتحدة الامريكية لدراستها العالية

    ٠٧.٠٨.٢٠٢١ [٢٠:٤٦]

    قوبا، 7 أغسطس، أذرتاج

    اتجهت فتاة أذربيجان المخترعة جهاز انتاج الطاقة اللكهربائية من مياه الأمطار "راينيرجي" ( Rainergy ) ريحان جمالوفا الى الولايات المتحدة الامريكية لدراستها العالية.

    أفادت أذرتاج أن المخترفة الشابة الأذربيجانية تواصل دراستها العالية لدى جامعة بنسيلفانيا.

    وقد تلقت ريحان جمالوفا ردود الانتساب من 7 جامعات أمريكية شهيرة.

    وكان في وداعها على ارض مطار باكو الدولي افراد عائلتها.

    AZERTAG.AZ :فتاة أذربيجان المخترعة جهاز انتاج الطاقة من مياه الأمطار تغادر الى الولايات المتحدة الامريكية لدراستها العالية
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    فتاة أذربيجان المخترعة جهاز انتاج الطاقة من مياه الأمطار تغادر الى الولايات المتحدة الامريكية لدراستها العالية فتاة أذربيجان المخترعة جهاز انتاج الطاقة من مياه الأمطار تغادر الى الولايات المتحدة الامريكية لدراستها العالية