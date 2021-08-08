فضولي المحررة، 8 أغسطس، أذرتاج

زار وفد شبكة الجزيرة للإعلام القطرية برفقة رئيس صندوق الإعلام الاوراسي الدولي أومود ميرزايف عائدا من زيارة شوشا المحررة محافظات فضولي وجبرائيل وزنكيلان وقبادلي المحررة من وطأة احتلال أرمينيا.

أفادت أذرتاج أن الوفد تضمن صحفيين شهيرين برئاسة مدير مركز الحريات العامة وحقوق الانسان لدى شبكة الجزيرة للإعلام السيد سامي الحاج.

وتعرف وفد شبكة الجزيرة الى نتائج البربرية الأرمينية في اراضي أذربيجان المنكوبة من احتلال أرمينيا منذ 30 سنة والى اعمال اعادة الاعمار والاصلاح المنفذة بسرعة عقب النصر الباهر المحقق من جانب أذربيجان في حرب الـ44 يوما الوطنية.

كما زار الضيوف برفقة رئيس الصندوق ميرزايف جبرائيل المحررة وقرية أقالي بمحافظة زنكيلان المحررة للتعرف على "قرية ذكية" جديدة الانشاء فيها.

ثم توجه الوفد الى قرية جويّال في محافظة قبادلي المحررة لزيارة بيت عيسى إسماعيلوف والد زوجة السيد سامي الحاج المدمر والمنهوب والمحترق.

واندهش اعضاء الوفد من مدى اعمال الدمار والخراب والهدم الأرمينية في الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني واعربوا عن أسفهم العميق مما شاهدوا فيها.

وقيل إن أرمينيا يجب عليها أن تدفع تعويضات على أضرار ألحقوها باراضي أذربيجان منذ 30 سنة.