وزارة الدفاع: قوات أرمينيا تعيد اطلاق النار على جيش أذربيجان في نخجوان
AzerTAg.az
٠٨.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٣١]
باكو، 8 أغسطس / آب، (أذرتاج)
أطلقت القوات المسلحة لارمينيا النيران من منطقة آرازديان السكنية بمحافظة ويدي على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية حيدر آباد بمحافظة سدرك في جمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية أذربيجان في الساعة 13:00 من 8 أغسطس.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه لا خسارة بين افراد جيش أذربيجان.
وتسيطر الوحدات الأذربيجانية على الظروف العملياتية.
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