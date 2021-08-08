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    سياسة


    وزارة الخارجية: أذربيجان تدعم استقلال جورجيا ووحدة أراضيها

    ٠٨.٠٨.٢٠٢١ [١٧:١٧]

    باكو، 8 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تؤيد أذربيجان استقلال جورجيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه المعلومات نشرتها وزارة الخارجية الأذربيجانية على صفحتها على "تويتر".

    تستفيد أذربيجان وجورجيا من شراكة استراتيجية تقوم على الاحترام والالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

    AZERTAG.AZ :وزارة الخارجية: أذربيجان تدعم استقلال جورجيا ووحدة أراضيها
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