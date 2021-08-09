نادي صباح باكو ينهي انتقال لاعب قطر

باكو، 9 أغسطس، أذرتاج

انهى نادي صباح باكو لكرة القدم انتقال أجنبي آخر.

قال النادي في بيان انه توصل الى اتفاق مع لاعب الوسط الإسباني كريستيان سيباليوس لمدة 3 سنوات.

ويرتيدي سيباليوس 28 عاما القميص الرقم 11.

يذكر أن سيباليوس خريج اكاديمية برشلونة لكرة القدم وقد ارتدى قمصان توتنهام الانكليزي وأروكا البرتغالي وسنت ترودن البلجيكي والوكرة وقطر في دوري نجوم قطر.