  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    نادي صباح باكو ينهي انتقال لاعب قطر

    ٠٩.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٠٠]

    باكو، 9 أغسطس، أذرتاج

    انهى نادي صباح باكو لكرة القدم انتقال أجنبي آخر.

    قال النادي في بيان انه توصل الى اتفاق مع لاعب الوسط الإسباني كريستيان سيباليوس لمدة 3 سنوات.

    ويرتيدي سيباليوس 28 عاما القميص الرقم 11.

    يذكر أن سيباليوس خريج اكاديمية برشلونة لكرة القدم وقد ارتدى قمصان توتنهام الانكليزي وأروكا البرتغالي وسنت ترودن البلجيكي والوكرة وقطر في دوري نجوم قطر.

    AZERTAG.AZ :نادي صباح باكو ينهي انتقال لاعب قطر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٣٥‎]
    طاقم الحكام الاذربيجاني يدير مباراة فولا ولينفيلد بدوري المؤتمر الأوروبي
    ٠٧.٠٨.٢٠٢١ [٢٠:٣٩]
    المصارع الحر الوطني يحصد فضية طوكيو 2020م
    ٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٨:٢٥‎]
    لاعبة الكاراتية الأذربيجانية زاريتسكا تتنافس مع المصرية عبد العزيز في نهائي طوكيو 2020م
    ٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٦]
    المصارعة الوطنية تصحد البرونزية في طوكيو 2020م
    نادي صباح باكو ينهي انتقال لاعب قطر