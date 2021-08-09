طاقم الحكام الاذربيجاني يدير مباراة فولا ولينفيلد بدوري المؤتمر الأوروبي

باكو، 9 أغسطس، أذرتاج

وظف الاتحاد الاوروبي لكرة القدم طاقم الحكام الاذربيجاني لمباراة بدوري المؤتمر الاوروبي لكرة القدم.

قال اتحاد رابطات أذربيجان لكرة القدم في بيان إن طاقم الحكام الاذربيجاني المتضمن زينالوف وأمير علي ومسييف برئاسة الحكم الدولي أقايف موظف بادارة المباراة المقرر تنظيمها بين فولا اللوكسمبورغي ولينفيلد الايرلندي الشمالي في المرحلة المؤهلة الثالثة بدوري المؤتمر الأوروبي.

يذكر أن المباراة تنظم 12 أغسطس على ملعب جوسي بارثيل في مدينة لوكسمبورغ.