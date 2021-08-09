صندوق النفط يحصل على 3.7 مليار دولار من الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من "شاه دنيز" حتى الآن

باكو، 9 أغسطس / تموز، (أذرتاج)

حصل صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني على 70 مليونا و978 الف دولار من الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من حقل "شاه دنيز" خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة في الصندوق ان عائدات صندوق النفط من بيع المكثفات في حقل شاه دنيز لمدة 7 أشهر بلغت 57 مليونا و131 الف دولار.

وبلغ إجمالي عائدات الصندوق من بيع الغاز والمكثفات في حقل شاه دنيز 3.738 مليار دولار في الفترة من 2007 إلى 1 أغسطس من هذا العام.

بلغت عائدات صندوق النفط من مشروع "شاه دنيز" في العام الماضي 293.9 مليون دولار.