هيئة الجمارك تكشف عن تحويلاتها إلى الميزانية خلال يوليو

باكو، 9 أغسطس / آب، (أذرتاج)

كشفت هيئة الجمارك عن حجم تحويلاتها إلى ميزانية الدولة خلال شهر يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أنها حولت إلى ميزانية الدولة خلال شهر يوليو 385 مليون و796 ألف مانات.

وأوضحت الهيئة فيه أن تحويلاتها إلى الميزانية منقسمة إلى الرسوم الجمركية البالغة 99 مليونا و471 ألف مانات وقيمة الضريبة المضافة 267 ملايين و642 ألف مانات وضرائب الاستهلاك 14 مليونا و909 ألف مانات وضريبة الطرق 3 ملايين و773 ألف مانات.