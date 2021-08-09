  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    هيئة الجمارك تكشف عن تحويلاتها إلى الميزانية خلال يوليو

    ٠٩.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٣٣]

    باكو، 9 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    كشفت هيئة الجمارك عن حجم تحويلاتها إلى ميزانية الدولة خلال شهر يوليو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أنها حولت إلى ميزانية الدولة خلال شهر يوليو 385 مليون و796 ألف مانات.

    وأوضحت الهيئة فيه أن تحويلاتها إلى الميزانية منقسمة إلى الرسوم الجمركية البالغة 99 مليونا و471 ألف مانات وقيمة الضريبة المضافة 267 ملايين و642 ألف مانات وضرائب الاستهلاك 14 مليونا و909 ألف مانات وضريبة الطرق 3 ملايين و773 ألف مانات.

    AZERTAG.AZ :هيئة الجمارك تكشف عن تحويلاتها إلى الميزانية خلال يوليو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٧]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 9 أغسطس
    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٢٥‎]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 6 أغسطس
    ٠٤.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 5 أغسطس
    ٠٣.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٨]
     البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 4 أغسطس
    هيئة الجمارك تكشف عن تحويلاتها إلى الميزانية خلال يوليو