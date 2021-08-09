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    الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة أبشرون الفرعية ذات 500/330/220 كيلو فولت بعد الاصلاح الشامل

    ٠٩.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٤٧]

    باكو، 9 أغسطس، أذرتاج

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 9 أغسطس اليوم في تدشين محطة أبشرون الفرعية ذات 500/330/220 كيلو فولت بعد اعمال اعادة البناء والاصلاح الشامل.

    وقدم رئيس شركة أذر اينيرجي بابا رضايف معلومات حول الاعمال المنفذة في اكبر المحطات الفرعية للطاقة الكهربائية في البلد وجاء فيها أن هذه المحطة الفرعية توفر جميع مناطق العاصمة باكو ومعظم مناطق محافظة ابشرون بالطاقة الكهربائية.

    شغل الرئيس إلهام علييف محطة أبشرون الفرعية.

    وتم ربط خطوط محطة أبشرون الفرعية بالمحطات الكهروحرارية الـ4 الكبرى في اذربيجان محطات أذربيجان الكهروحرارية وسومغايت وشمال وجنوب وكذلك محطة منكجوير الكهرومائية وسنغاتشال وقوبو وخاتشماز الجاهزة المركبة لتكون عقدة كبرى وحيدة تنسق بين هذه المحطات الكبرى.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة أبشرون الفرعية ذات 500/330/220 كيلو فولت بعد الاصلاح الشامل
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    الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة أبشرون الفرعية ذات 500/330/220 كيلو فولت بعد الاصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة أبشرون الفرعية ذات 500/330/220 كيلو فولت بعد الاصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة أبشرون الفرعية ذات 500/330/220 كيلو فولت بعد الاصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة أبشرون الفرعية ذات 500/330/220 كيلو فولت بعد الاصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة أبشرون الفرعية ذات 500/330/220 كيلو فولت بعد الاصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة أبشرون الفرعية ذات 500/330/220 كيلو فولت بعد الاصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة أبشرون الفرعية ذات 500/330/220 كيلو فولت بعد الاصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة أبشرون الفرعية ذات 500/330/220 كيلو فولت بعد الاصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة أبشرون الفرعية ذات 500/330/220 كيلو فولت بعد الاصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة أبشرون الفرعية ذات 500/330/220 كيلو فولت بعد الاصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة أبشرون الفرعية ذات 500/330/220 كيلو فولت بعد الاصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة أبشرون الفرعية ذات 500/330/220 كيلو فولت بعد الاصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة أبشرون الفرعية ذات 500/330/220 كيلو فولت بعد الاصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة أبشرون الفرعية ذات 500/330/220 كيلو فولت بعد الاصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة أبشرون الفرعية ذات 500/330/220 كيلو فولت بعد الاصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة أبشرون الفرعية ذات 500/330/220 كيلو فولت بعد الاصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة أبشرون الفرعية ذات 500/330/220 كيلو فولت بعد الاصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة أبشرون الفرعية ذات 500/330/220 كيلو فولت بعد الاصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة أبشرون الفرعية ذات 500/330/220 كيلو فولت بعد الاصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة أبشرون الفرعية ذات 500/330/220 كيلو فولت بعد الاصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة أبشرون الفرعية ذات 500/330/220 كيلو فولت بعد الاصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة أبشرون الفرعية ذات 500/330/220 كيلو فولت بعد الاصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة أبشرون الفرعية ذات 500/330/220 كيلو فولت بعد الاصلاح الشامل