مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والروسي

باكو، 9 أغسطس، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية 9 اغسطس اليوم بين وزيري الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف والاتحاد الروسي سيرغي لافروف.

قالت وزارة الخارجية في بيان إن الوزيرين بحثا الاوضاع الراهنة عند الحدود الدولية بين أذربيجان وارمينيا ومسائل خاصة بتنفيذ البيانات الثلاثية ومن ضمنها شؤون فعاليات فريق العمل الثلاثي الخاص بفتح العلاقات الاقتصادية والاتصالات النقلية في المنطقة.

كما تبادل الطرفان الآراء حول المسائل المدرجة في جدول أعمال التعاون الثنائي ومن جملتها مسائل التعاون ضمن المنظمات الدولية.

وناقش الوزيران في الوقت ذاته سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.