الرئيس إلهام علييف يعفي محافظ سدرك في نخجوان
AzerTAg.az
٠٩.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١٥]
باكو، 9 أغسطس، أذرتاج
رسم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 9 أغسطس اليوم مرسوما ينص على إعفاء محافظ محافظة سدرك التابعة لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة الأذربيجانية كنجة عن المنصب.
أفادت أذرتاج ان المرسوم الصادر وفقا للمادة الـ 141 من الدستور الأذربيجاني ينص على عزل حبيب بن حسين إبراهيموف عن منصب محافظ سدرك لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة الأذربيجانية.
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