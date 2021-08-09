  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    صندوق النفط يحصل على 2.9 مليار دولار من "أذري – جيراق – جونشلي"

    ٠٩.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٧]

    باكو، 9 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    حصل صندوق النفط الاذربيجاني على مليارين و903.2 مليون دولار أمريكي في إطار تنفيذ مشروع تطوير حقلول النفط والغاز "أذري – جيراق - جونشلي" في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة في الصندوق ان عائدات صندوق النفط من مشروع "أذري – جيراق - جونشلي" في عام 2021 بلغت 152 مليار و308 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :صندوق النفط يحصل على 2.9 مليار دولار من "أذري – جيراق – جونشلي"
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٣٥‎]
    صندوق النفط يحصل على 3.7 مليار دولار من الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من "شاه دنيز" حتى الآن
    ٠٩.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٠٥‎]
    انخفاض سعر برميل النفط
    ٠٨.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٥‎٧]
    2344 أذربيجاني يعملون في شركة بي بي
    ٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٤٠]
    شركة "بي بي" وشركاؤها تستثمر 0.5 مليون دولار في مشاريع اجتماعية في أذربيجان
    صندوق النفط يحصل على 2.9 مليار دولار من "أذري – جيراق – جونشلي"