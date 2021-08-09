أذربيجان: تسجيل 1101 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 311 مصاب في 9 أغسطس

باكو، 9 أغسطس / آب، (أذرتاج)

سجلت إصابة 1101 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 311 مصاب هذا المرض وتوفي 9 مصابين بالفيروس في 9 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 352 ألف و926 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 335 ألف و336 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5072 مريض منهم ويستمر علاج 12 ألفا و518 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 6 آلاف و947 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و123 ألف و715 فحص طبي.