أذربيجان: تطعيم نحو 511 جرعة من لقاح كورونا في 9 أغسطس

باكو، 9 أغسطس / آب، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 511 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 9 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 271 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و240 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 5 ملايين و418 ألف و754 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 3 ملايين و160 ألف و755 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و257 ألف و999 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.