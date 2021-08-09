  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    بختيار عسكروف يلتقي ممثل جمهورية شمال قبرص التركية لدى باكو

    ٠٩.٠٨.٢٠٢١ [١٨:٣٥‎]

    باكو، 9 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    التقى رئيس مندوبية جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الدائمية في باكو بختيار عسكروف مع الممثل الجديد لجمهورية شمال قبرص التركية لدى باكو مسطفى كمال بيازبايرام.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المندوبية الدائمية في نخجوان ان اللقاء ارتكز على مناقشات ودية حول العلاقات بين البلدين الصديقين في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة وغيرها والوضع الإقليمي والمهام المقبلة ومواضيع أخرى مثيرة للاهتمام.

    AZERTAG.AZ : بختيار عسكروف يلتقي ممثل جمهورية شمال قبرص التركية لدى باكو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:١٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يعفي محافظ سدرك في نخجوان
    ٠٩.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٠٣]
    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والروسي
    ٠٨.٠٨.٢٠٢١ [١٧:١٧]
    وزارة الخارجية: أذربيجان تدعم استقلال جورجيا ووحدة أراضيها
    ٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٨:٤٠]
    الرئيس علييف يعين سفير البلد لدى إيران مندوبا دائما لدى منظمة التعاون الاقتصادي
    بختيار عسكروف يلتقي ممثل جمهورية شمال قبرص التركية لدى باكو بختيار عسكروف يلتقي ممثل جمهورية شمال قبرص التركية لدى باكو بختيار عسكروف يلتقي ممثل جمهورية شمال قبرص التركية لدى باكو بختيار عسكروف يلتقي ممثل جمهورية شمال قبرص التركية لدى باكو