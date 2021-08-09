بختيار عسكروف يلتقي ممثل جمهورية شمال قبرص التركية لدى باكو

باكو، 9 أغسطس / آب، (أذرتاج)

التقى رئيس مندوبية جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الدائمية في باكو بختيار عسكروف مع الممثل الجديد لجمهورية شمال قبرص التركية لدى باكو مسطفى كمال بيازبايرام.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المندوبية الدائمية في نخجوان ان اللقاء ارتكز على مناقشات ودية حول العلاقات بين البلدين الصديقين في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة وغيرها والوضع الإقليمي والمهام المقبلة ومواضيع أخرى مثيرة للاهتمام.