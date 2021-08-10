سفير بلجيكا يقدم نسخة من اوراق اعتماده الى وزير الخارجية الاذربيجاني

باكو، 10 أغسطس، أذرتاج

استلم وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف نسخة من اوراق اعتماد سفير بلجيكا الجديد في البلد ميشيل بيترمانس.

قالت وزارة الخارجية في بيان إن الوزير بايراموف هنأ ميشيل بيترمانس بمناسبة تعيينه متمنيا له نجاحا في فعالياته. واشار الوزير بامتنان الى تطور العلاقات الثنائية الموجودة بين أذربيجان وبلجيكا تطورا ناجحا وكذلك وجود جدول اعمال التعاون الواسع بين البلدين. وتحدث في الوقت ذاته عن علاقات الشراكة المثمرة بين أذربيجان والاتحاد الاوروبي.

وقدم الوزير بايراموف الى الجانب المقابل معلومات مفصلة حول تاريخ سياسة أرمينيا العدوانية التي تنتهجها ضد أذربيجان وموقف المجتمع الدولي من هذا وحرب الـ44 يوما الوطنية والاوضاع الراهنة في المنطقة عقب توقيع البيانات الثلاثية ومدى الدمار والخراب والهدم في الاراضي المحررة من الاحتلال وحجم اعمال اعادة الاعمار والبناء المنفذة في تلك الاراضي.

ورفع السفير بيترمانس بدوره الشكر للوزير بايراموف على الاستقبال معبرا عن امتنانه من تعيينه في أذربيجان. واشار السفير الى تطور ناجح للعلاقات بين البلدين متناولا آفاق تنمية علاقات التعاون بين أذربيجان وبلجيكا في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعليم والمالية واكد على اهمية التبادل بالطلبة.

وبحث الطرفان مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين أذربيجان وبلجيكا بجانب مسائل التعاون ضمن المنظمات الدولية.

وتبادل الجانبان في اللقاء وجهات نظر حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك ايضا.