قوات أرمينيا تواصل اطلاق النار على مواقع جيش أذربيجان في نخجوان
AzerTAg.az
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١١:٢٠]
باكو، 10 أغسطس / آب، (أذرتاج)
أطلقت القوات المسلحة لارمينيا النيران من منطقة آرازديان السكنية بمحافظة ويدي على مواقع الجيش الأذربيجاني في محافظة سدرك في جمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية أذربيجان ابتداء من الساعة 17:40 حتى الساعة 17:40 من 9 أغسطس.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه لا خسارة بين افراد جيش أذربيجان.
ردت وحدات الجيش الاذربيجاني في نخجيوان على العدو واسكتت نقط النيران.
وتسيطر الوحدات الأذربيجانية على الظروف العملياتية.
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