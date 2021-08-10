رئيس بلغاريا يتصل هاتفيا برئيس أذربيجان

باكو، 10 أغسطس، أذرتاج

اتصل رئيس جمهورية بلغاريا رومن راديف هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

أفادت أذرتاج أن الرئيسين بحثا خلال المكالمة الهاتفية مسائل التعاون الطاقوي وآفاق تنمية العلاقات الثنائية. وتم التعبير عن الارتياح من المستوى العالية للشراكة بين البلدين.

وجرى تبادل الاراء حول مسائل تصدير غاز أذربيجان الطبيعي الى بلغاريا وانشاء موصل الغاز الدولي اليوناني البلغاري. وابلغ الرئيس إلهام علييف أن جمهورية أذربيجان شرعت في تصدير الطاقة الكهربائية وليس الغاز الطبيعي فقط وذلك يفتح فرصا جديدة في توسيع التعاون في مجال الطاقة.

واكد الرئيس رومن راديف الى اهمية المراكز الابتكارية الاجتماعية المنشأة في أذربيجان معبرا عن اهتمامه بخبر البلد في هذا المجال.

ودعا رئيس دولة بلغاريا رئيس أذربيجان لزيارة بلاده واعبر الرئيس إلهام علييف عن الشكر على الدعوة مفيدا أن هذه الزيارة سوف تتحقق في وقت مناسب.