مصرع أربعة وإصابة ثلاثة في حرائق غابات بالجزائر

باكو، 10 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تنتشر حرائق الغابات في الجزائر، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

أفادت وكالة اذرتاج ان أربعة أشخاص مصرعهم لقوا وأصيب ثلاثة في حرائق غابات في مناطق جبلية على بعد 100 كيلومتر شرق العاصمة الجزائرية.

لا تزال تحاول فرق الإطفاء وطائرات الهليكوبتر احتواء عدة حرائق تهدد السكان في ولاية تيزي وزو.

يذكر ان اليونان وتركيا والجبل الأسود وعدد من الدول الأوروبية الأخرى تعاني حاليا من حرائق الغابات الناجمة عن الطقس الحار والجاف بشكل غير عادي.