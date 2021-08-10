جورجيا تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا
AzerTAg.az
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٠٥]
تبليسي، 10 أغسطس / آب، (أذرتاج)
سجلت رقما قياسيا يوميا للإصابات والوفيات من فيروس كورونا منذ ظهور الجائحة العام الماضي في جورجيا، بلغ عددها 5697 حالة إصابة جديدة خلال يوم، وارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 455 الف و846 شخص.
وسجلت 54 وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 6182 وفاة.
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