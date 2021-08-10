باكو، 10 أغسطس / آب، (أذرتاج) ستبدأ اليوم محادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة. أفادت وكالة أذرتاج ان المحادثات ستستمر ثلاثة أيام. سيضم وفد الحكومة رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله ورئيس جهاز الاستخبارات السابق معصوم ستانيكزاي ووزير الدولة لشؤون السلام سيد السادات منصور نادري.

AZERTAG.AZ : بدء محادثات في الدوحة بين حكومة أفغانستان وطالبان

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