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    باحثان من مصر ولبنان يتابعان عمليات تطهير الحقول الملغومة من قبل أرمينيا في جبرائيل المحررة

    ١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٤١]

    جبرائيل المحررة، 10 أغسطس، أذرتاج

    باحثان من مصر ولبنان تابعا 10 اغسطس اليوم عمليات تطهير الحقول الملغومة في قريتي مهديلي وجوجوق مرجانلي بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة احتلال أرمينيا.

    وقيل إن 1142 عدد من مختلف انواع الالغام حيدت في اراضي هاتين القريتين منذ 11 يناير العام الحالي.

    غرض زيارة الباحثين هو التعرف عن كثب الى حقائق أذربيجان والقيام بدراسات في هذا المجال وتبليغ المجتمع الدولي الحقائق والوقائع.

    ثم اطلع الباثحان على عملية تحييد الألغام.

    AZERTAG.AZ :باحثان من مصر ولبنان يتابعان عمليات تطهير الحقول الملغومة من قبل أرمينيا في جبرائيل المحررة
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