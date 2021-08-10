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    روسيا ستستورد التفاح من 8 شركات أذربيجانية

    ١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٤٤]

    باكو، 10 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    سمحت دائرة الرقابة البيطرية والصحية النباتية الروسية بتوريد التفاح إلى روسيا من ثماني شركات أذربيجانية منذ 10 أغسطس.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الشركات المسموح لها باستيراد التفاح هي: "Agroline" و"M-AGROFRESH" و"ECO FRUITS" و" GF Company" و"NİAB".

    AZERTAG.AZ :روسيا ستستورد التفاح من 8 شركات أذربيجانية
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