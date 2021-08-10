إجمالي حصيلة "كورونا" في إفريقيا يسجل 7 ملايين و112 ألف إصابة و178 ألف و631 وفاة

القاهرة، 10 أغسطس / آب، (أذرتاج)

وصل عدد إصابات كورونا المسجلة في قارة إفريقيا بدء الجائحة إلى 7 ملايين و112 ألف إصابة و178 ألف و631 وفاة.

يشار إلى أن نسبة تحصين سكان القارة بلقاح كورونا بلغت حتى الآن 1.58 في المائة، فيما أظهرت أحدث إحصائية للاتحاد الإفريقي أن نسبة من تلقى جرعة واحدة بلغت 1.71 في المائة من سكان القارة، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعتين 1.56 في المائة فقط، كما أوضحت الإحصائية أن المغرب شهد تحصين 28 في المائة من السكان، بينما بلغت نسبة التحصين في جنوب إفريقيا 0.57 في المائة، ونيجيريا 0.68 في المائة، وتونس 8.71 في المائة.

في الوقت الحاضر، أسوأ حالة وبائية هي في جنوب أفريقيا وإثيوبيا وتونس.