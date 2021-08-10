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    النائب بداموف: وإن لم يتم تطعيم معظم الاهالي خلال مدة قصيرة فيكن لا مفر من فرض القيود من جديد

    ١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٢١]

    باكو، 10 أغسطس، أذرتاج

    قال نائب المجلس الوطني آزر بداموف إن خبراء الطب يكثرون الحديث عن سلالات عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الجديدة مثل ديلتا وبيتا حيث يبدأ العالم اليوم مكافحة السلالات الجديدة لكوفيد 19 ايضا. ويمكن أن يحدث في كل بلد ظهور سلالات جديدة ومن ضمنها أذربيجان ايضا ومن اجل عدم حدوث ذلك يجب أن يتلقى التطعيم مطلقا.

    واضاف بداموف أن المتخصصين يشيرون الى أن التطعيم لا بديل له في محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وبالتالي اذا تلقينا جماعيا التطعيم فقد يصيب مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 كأنه اصيب بمرض النفلونزا العادي فلذلك يجب أن ننشر عمل التطعيم التوعوي بين الاهالي للتصدي لانتشار سلالات جديدة في البلد.

    وتابع النائب انه اذا لم يتلق معظم الاهالي التطعيم خلال مدة قصيرة فلا مفر من فرض القيود من جديد.

     

     

    AZERTAG.AZ :النائب بداموف: وإن لم يتم تطعيم معظم الاهالي خلال مدة قصيرة فيكن لا مفر من فرض القيود من جديد
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    النائب بداموف: وإن لم يتم تطعيم معظم الاهالي خلال مدة قصيرة فيكن لا مفر من فرض القيود من جديد