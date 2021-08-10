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    الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لحفر 28 بئرا ارتوازية لدى 26 منطقة سكنية في 4 محافظات

    ١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٩]

    باكو، 10 أغسطس، أذرتاج

    وقع الرئيس إلهام علييف في 10 أغسطس اليوم على مرسوم ينص على "التدابير الإضافية بشأن تحسين ضمان المزارع العامة والخاصة بالري وتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب بمحافظات بالاكن وقاخ وشاكي وزاقاتالا ".

    أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تخصيص 96ر1 مليون مانات من المبلغ المنصوص عليه بالفقرة الـ8ر8ر1 في تقسيم الأموال المتوخاة للاستثمار الحكومي الأساسي في ميزانية الدولة لعام 2021م لشركة استصلاح الأراضي وإدارة المياه بغية تحسين ضمان المزارع بمياه الري وحفر 28 بئرا ارتوازية لدى 26 منطقة سكنية يقطنها 93014 نسمة بمحافظات بالاكن وقاخ وشاكي وزاقاتالا.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لحفر 28 بئرا ارتوازية لدى 26 منطقة سكنية في 4 محافظات
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