أذربيجان: تسجيل 1736 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 435 مصاب في 10 أغسطس

باكو، 10 أغسطس، أذرتاج

سجلت إصابة 1736 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 435 مصاب هذا المرض وتوفي 12 مصابا بالفيروس في 10 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 354 ألف و662 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 335 ألف و771 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5084 مريض منهم ويستمر علاج 13 ألفا و807 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 10 آلاف و81 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و133 ألف و796 فحص طبي.