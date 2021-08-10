أذربيجان: تطعيم أكثر من 59 ألف جرعة من لقاح كورونا في 10 أغسطس

باكو، 10 أغسطس / آب، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 59 ألفا و288 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 10 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 39 ألفا و352 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و19 ألفا و936 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 5 ملايين و478 ألف و42 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 3 ملايين و200 ألف و107 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و277 ألف و935 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.