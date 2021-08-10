البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 11 أغسطس
AzerTAg.az
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٨:٢٥]
باكو، 10 أغسطس / آب، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 11 أغسطس / آب.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 11 أغسطس / آب.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٨:٥٩]
٠٩.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٣٣]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [٢٠:٠٨]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١١:٢٠]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١١:٠٥]
٠٩.٠٨.٢٠٢١ [١٨:٣٥]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٨:٥٩]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٨:٢٥]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٤٤]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٢٧]
٠٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٤٧]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٢٧]
١٣.٠٧.٢٠٢١ [١٧:١٣]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٣٣]
٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٣٥]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٠:١٠]
١٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٠]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٣:١٧]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٨:١٨]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٠٠]
٠٩.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٢]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٠٠]
٠٩.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٤٣]
٠٩.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٥٠]
٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٦:١٧]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٥٧]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٢١]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٤١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك