زيادة النفقات الصحية من ميزانية الدولة بنسبة 24.6 %

باكو، 10 أغسطس / آب، (أذرتاج)

زادت النفقات الصحية في ميزانية الدولة بنسبة 24.6 في المائة خلال الفترة ما بين يناير ويونيو من عام 2021 أو 163.5 مليون مانات مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 وبلغت 829.2 مليون مانات.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة المالية انه تم تنفيذ النفقات الصحية بعجز 97.3 في المائة أو 22.7 مليون مانات مقابل 852 مليون مانات متوقعة أو 58.9 في المائة من التوقعات السنوية. كانت النفقات الصحية أقل في يناير ويونيو منها في الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام.