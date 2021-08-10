تطعيم 61 ألفا و241 جرعة من لقاح كورونا في نخجوان حتى الآن

نخجوان، 10 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تم تطعيم 61 ألفا و241 جرعة من لقاح كورونا في جمهورية نخجوان ذات حكم الذاتي حتى الآن.

افادت وكالة اذرتاج انه تم إجراء التطعيم ضد كوفيد 19 بتنظيم اللجنة الخاصة في وزارة الصحة لنخجوان منذ 2 فبراير من هذا العام.

لقاح CoronaVac المختار لأمنه وفاعليته يحقن في المرحلة الاولية للأهالي المنتمين الى مجموعة الخطر من موظفي الصحة والطب والسكان الآخرين.

لم يلاحظ أي إزعاج أثناء التطعيمات.