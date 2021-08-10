وزارة الدفاع: قوات أرمينيا تستهدف نخجوان بطلقات نارية من جديد

باكو، 10 أغسطس / آب، (أذرتاج)

استهدفت قوات أرمينيا مواقع جيش أذربيجان في منطقة حيدر آباد السكنية بمحافظة سدرك في جمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية أذربيجان عند الظهر من يوم 10 أغسطس بطلقات نارية من مواقعها في بلدة أرازدين في محافظة ويدي الارمينية عبر الحدود الدولية باستخدام الاسلحة التقليدية مختلفة العيار.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه لا خسارة بين افراد جيش أذربيجان.

ردت وحدات الجيش الاذربيجاني في نخجوان على العدو واسكتت نقط النيران.

وتسيطر الوحدات الأذربيجانية على الظروف العملياتية.