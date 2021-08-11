باكو، 11 أغسطس، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 11 أغسطس اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0175 أورو EUR 1 1.9954 دولار أسترالي AUD 1 1.2449 روبل بلاروس BYN 1 0.6775 ريال برازيلي BRL 1 0.3247 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.115 كرون دنماركي DKK 1 0.2683 لاري جورجي GEL 1 0.5479 روبي هندي INR 1 0.0228 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2184 دولار كندا CAD 1 1.3514 دينار الكويت KWD 1 5.6521 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.402 بيسو المكسيك MXN 1 0.0847 جنيه مصري EGP 1 0.1083 لاي مولدوفا MDL 1 0.0953 كرون النرويج NOK 1 0.19 زلوتي بولندا PLN 1 0.4372 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0231 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4165 دولار سنغافورة SGD 1 1.2526 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1505 دولار تايوان TWD 1 0.0611 ليرة تركيا TRY 1 0.1964 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0636 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1857 كرون التشيك CZK 1 0.0786 يوان الصين CNY 1 0.2623 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3539 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5278 كرون السويد SEK 1 0.1953 فرنك سويسرا CHF 1 1.8479 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1478 ليرة لبنان LBP 100 0.1121 ين اليابان JPY 100 1.5406 بيسو تشيلي CLP 100 0.2166 سوم أوزبكستان UZS 100 0.016 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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