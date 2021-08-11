باحثون مصريون ولبنانيون يتفقدون آثار بربرية أرمينيا في جبرائيل المحررة

جبرائيل، 10 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تفقد باحثون مصريون ولبنانيون في 10 أغسطس آثار الدمار والخراب والهدم المرتكبة من قبل قوات أرمينيا في أراضي محافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني.

أفادت وكالة أذرتاج أن الباحثين في الجولة التفقدية زاروا في البداية عين "الصداقة" في محافظة جبرائيل واحيطوا علما بتأريخ الينبوع وتعرض للدمار والخراب على يد قوات أرمينيا فترة الاحتلال مثل سائر آثار جبرائيل التاريخية والثقافية والدينية.

ثم زاروا مقبرة مدينة جبرائيل وحصلوا على معلومات مفصلة حول الآثار الدينية التأريخية المدمرة. وقام الأرمن بحفر القبور في الأراضي المحتلة وإزالة الجثث وإهانة الآثار الدينية الإسلامية.