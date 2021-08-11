انخفاض نفقات التعليم من ميزانية الدولة بنسبة 8.1 بالمئة

باكو، 10 أغسطس / آب، (أذرتاج)

انخفضت نفقات موازنة الدولة على التعليم بنسبة 8.1 في المائة أو 120.6 مليون مانات في الفترة ما بين يناير ويونيو من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 وبلغت مليار و363 مليون مانات.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة المالية ان النفقات على التعليم بلغت 41.6 في المائة من التوقعات السنوية بعجز 94 في المائة أو 87.1 مليون مانات مقابل توقع مليار 450.1 مليون مانات.

كانت نفقات التعليم أقل في يناير وأبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وأعلى في الأشهر الأخرى.