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    الطوارئ: نشوب حريق في منطقة جبلية ذات التضاريس المعقدة في غابالا

    ١١.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٣٠]

    تيكانلي، غابالا، 11 أغسطس، أذرتاج

    تلقت وزارة الطوارئ بلاغا أفاد نشوب حريق في منطقة جبلية ذات التضاريس المعقدة قرب قرية تيكانلي بمحافظة غبالا.

    قالت الوزارة في بيان إن فرق الاطفاء بدعم أفراد جيش الدفاع المدني باشروا عملية اخماد الحريق على الفور.

    وتشير معطيات ابتدائية الى أن الحريق يجرف حاليا اعشابا وشجيرات جافة في مساحة تبلغ 4 هيكتارات.

     

     

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