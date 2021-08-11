وزير الخارجية يستقبل رئيسا جديدا لمندوبية أذربيجان لصندوق الاطفال الأممي

باكو، 11 أغسطس، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية جيهون بايراموف رئيسا جديدا لمندوبية أذربيجان لصندوق الاطفال لمنظمة الامم المتحدة يونيسيف أليكس هايكنس.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزير بايراموف استلم في اللقاء الى نسخة من رسالة توظيف هايكنس.

وهنأ الوزير بايراموف الرئيسَ الجديد بمناسبة توظفيه متمنيا له نجاحا في فعالياته. واستلف الوزير الى اقامة تعاون مثمر مع يونيسف منذ السنوات الاولى لاستعادة أذربيجان استقلالها. واعرب الوزير بايراموف عن ثقته في مساهمة خبرة الرئيس الجديد للمندوبية في المزيد من تعزز التعاون القائم بين أذربيجان ويونيسف.

ورفع أليكس هايكنس بدوره الشكر للوزير بايراموف على حفاوة الاستقبال معبرا عن امتنانه من توظيفه في أذربيجان. وابلغ يقينه من مواصلة التعاون الناجح في كثير من المجالات بين أذربيجان ويونيسف. وفي الوقت ذاته الى رئيس المندوبية الى اهمية امكانية وصول كل طفل الى التعليم ذي الجودة متحدثا بالتفصيل عن الاعمال المنفذة في هذا المجال من قبل يونيسف في فترة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 العالمية.

وأحاط الوزير بايراموف رئيس المندوبية الجديد علما بنتائج سياسة أرمينيا العدوانية ضد أذربيجان ومن ضمنها استهداف السكان المسالمين الاذربيجانيين والبيوت والمنازل والمدارس وسائر المنشآت المدنية استهدافا متعمدا مقدما معلومات مفصلة حول نطاق الدمار والخراب والهدم في الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني والاضرار الملحقة بالآثار الثقافية والدينية ومخاطر الحقول الملغومة واعمال اعادة البناء والاعمار والاصلاح الشاملة المنفذة حاليا لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

كما جرى في اللقاء تبادل وجهات نظر حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.