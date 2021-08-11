تشديد اجراءات التطهير والتعقيم المضادة للفيروسات في طاشكسن

طاشكسن، 11 أغسطس، أذرتاج

شددت الجهات ذات الصلة اجراءات التطهير والتعقيم المضادة لفيروس عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في محافظة طاشكسن للحيلولة دون انتشاره.

أفادت أذرتاج أن عملية التطهير والتعقيم المضاد لفيروس عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 نفذت للمرة التالية في مدينة طاشكسن وسائر بلدات وقرى المحافظة ضمن تشديد الاجراءات ذات الصلة الرامية الى التصدي لحالات الاصابة ورفع فاعلية التدابير الاحرازية المنفذة في هذا المجال وتكثيف تدابير التطهير والتعقيم والوقائية الطبية في اراضي المحافظة.

وتأتي الاجراءات مع اجراء فعاليات توعوية بين اوساط الاهالي مع توصية بتلقيهم التطعيم بالضرورة.

قيل إن غرض تنفيذ عمليات التطعيم واسعة النطاق واجراء اعمال التطهير والتعقيم هو حماية المواطنين من هذه الجائحة.

وتنظم زيارات نظامية يومية لفرق الاطباء الجوالة الى قرى نائية بالمحافظة من اجل التصدي لحالات الاصابة الجديدة في اراضي المحافظة.