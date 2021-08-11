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    انخفاض نفقات ميزانية الدولة على الأنشطة الاقتصادية بنسبة 26.4 ٪

    ١١.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٢٠]

    باكو، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    انخفضت نفقات النشاط الاقتصادي في ميزانية الدولة بنسبة 26.4 في المائة أي 528.6 مليون مانات خلال اشهر يناير – يونيو من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 وبلغت مليار و473.1 مليون مانات.

    وبلغت المصروفات على النشاط الاقتصادي 24.8 في المائة من التوقعات السنوية بعجز 93.2 في المائة أو 107.2 مليون مانات مقابل مليار و580.3 مليون مانات المتوقع. كان الإنفاق على الأنشطة الاقتصادية خلال أشهر يناير - يونيو من هذا العام أعلى في أبريل ويونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وأقل في الأشهر الأخرى.

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