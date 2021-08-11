رئيسة مندوبية الصحة العالمية: 25 في المائة من أهالي أذربيجان المتجاوزة اعمارهم عن 18 سنة تلقوا كلتا الجرعتين من اللقاح هارمانجي: لا يقي التطعيم من الاصابة بالكامل ويمكن اصابة المطعم أيضا فلذلك يجب ارتداء أقنعة الوجه الواقية

باكو، 11 أغسطس، أذرتاج

قالت خانده هارمانجي إن جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تستمر في العالم منذ سنة والنصف وقد تعب الناس من الجائحة وقواعدها وليس من السهل ارتداء اقنعة الوجه الواقية لمدة طويلة للاحتفاظ من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 كونها من التدابير الاحترازية وقد يكفر الناس في عدم الحاجة تماما الى اقنعة الوجه الواقية حتى أن كل شيء قد مضى بشأن الجائحة عندما صدر لهم السماح بعدم ضرورة ارتداء اقنعة الوجه الواقية في الهواء الطلق ولكن الامر ليس كذلك على الاطلاق.

أفادت أذرتاج عن هارمانجي رئيسة مندوبية أذربيجان لمنظمة الصحة العالمية قولها إن عدد الذين تلقوا التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان بلغ الى ما فيه الكفاية وقد تلقى 25 في المائة من سكان البلد المتجاوزة اعمارهم عن 18 سنة كلتا الجرعتين من اللقاح بجانب تلقي اكثر من 3 ملايين ساكن جرعة واحدة من اللقاح وذلك انجاز مهم جدا ويتردد عدد المتلقين اللقاح بين 60-80 ألف يوميا غير اننا يجب أن نعلم أن اللقاحات تحمينا من حالات صعبة عند الاصابة بكوفيد 19 ومن دخول المستشفى والموت. واذا اصبنا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومرضنا فما زلنا نهدد الاخرين بخطر نقلها اليهم ومن المعلوم أن التطعيم لا يقي من الاصابة بالكامل وبالتالي اذا اصبنا بعد اللقاح والتطعيم بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فيمكن لنا أن نتجاوزها بعلامات خفيفة او بدون ظهور علامات او تفشيتها الى الاخرين وبهذا السبب يجب علينا أن نرتدي اقنعة الوجه الواقية بعد أن تلقينا التطعيم ايضا خاصة في الاماكن المغلقة والاماكن العامة والتجمعات بالضرورة.