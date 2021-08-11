وزارة الدفاع: مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض لإطلاق النار من قبل الأرمن

باكو، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تواصل القوات المسلحة الأرمنية ارتكاب استفزازات في المناطق على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان مواقع الجيش الاذربيجاني في قرية دميرجيدام بمحافظة كالبجر تعرضت لإطلاق النار من مواقع الجيش الأرميني المتمركزة في منطقة زركند السكنية لمحافظة باساركيجار في الساعة 01:05 من يوم 11 أغسطس.

لا خسائر في صفوف الجيش الاذربيجاني.

وتسيطر الوحدات الأذربيجانية على الظروف العملياتية.