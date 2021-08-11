وزارة الدفاع تناشد قوات حفظ السلام الروسية لوقف نشر القوات الأرمينية في أراضي أذربيجان ولالتزام متطلبات البيان الثلاثي وتحذر أرمينيا من مغبة التصعيد

باكو، 11 أغسطس، أذرتاج

قالت وزارة الدفاع الاذربيجانية في بيان إن سحب بقايا قوات أرمينيا المسلحة من اراضي أذربيجان التي نشرت فيها مؤقتا قوات حفظ السلام للاتحاد الروسي سحبا كاملا لم ينفذ وفقا للبيان الثلاثي الموقع عليه من قبل رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس الاتحاد الروسي ورئيس الوزراء الارميني في 10 نوفمبر عام 2020م .

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن "أرمينيا تنقل في الآونة الاخيرة بانتهاكها البيان الثلاثي انتهاكا صارخا قواتها المسلحة الى اراضي أذربيجان التي نشرت فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية وتقيم نقاط عبور ومراقبة عسكرية جديدة قرب منطقتي مختار كند وشوشا كند السكنيتين وكذلك في الاراضي الشرقية من حدود محافظتي كلبجار ولاتشين الاذربيجانيتين.

ويتخذ جيش أذربيجان تدابير مماثلة ولا يسمح بوقوع مثل هذه الحالات.

ولكن أرمينيا ما زالت تلجأ الى ارتكاب مثل هذه الاستفزازات لجوء مستهدفا من اجل تفاقم حدة التوتر.

كل هذه تحدث في ظل أمر صدر عن وزير الدفاع الارميني الجديد أرشاك كارابيتيان ذلك الامر غير المسؤول والمحرض الصادر عنه لجيش أرمينيا باستخدام جميع الوسائل لتطبيق القوة. وإذ نود لو نذكّر أن وزير الدفاع الارميني السابق دافيد تونايان هو الآخر قد سبق أن تقدم بعقيدة عسكرية سماها بـ"حروب جديدة من اجل اراض جديدة" ومن المعلوم عند الجميع مدى عاقبته المخزية.

وسيتم توفير اتخاذ جيش أذربيجان جميع التدابير المماثلة.

ويجب على قوات حفظ السلام الروسية أن تضع حدا لحالات نشر قوات أرمينيا المسلحة في اراضي أذربيجان التي تنشر هي فيها وفقا للبيان الثلاثي."