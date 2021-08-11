انخفاض نفقات ميزانية الدولة على الزراعة

باكو، 10 أغسطس / آب، (أذرتاج)

انخفض نفقات ميزانية الدولة على الزراعة خلال أشهر يناير – يونيو من عام 2021 بنسبة 15.7 في المائة أو 77 مليون مانات مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 وبلغت 412.7 مليون مانات.

وبلغت المصروفات على الزراعة 485.8 مليون مانات مقابل 85 في المئة أو 73.1 مليون مانات أو 43.8 في المئة من التوقعات السنوية. كان الإنفاق على الزراعة في أشهر يناير - يونيو من هذا العام أعلى في يناير مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وأقل في الأشهر الأخرى.

انخفضت نفقات ميزانية الدولة على الزراعة.