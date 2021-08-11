أذربيجان تصدر منتجات إلى 171 دولة خلال 7 أشهر

باكو، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أجرت الكيانات القانونية والأفراد في جمهورية أذربيجان عمليات تجارية مع شركاء في 171 دولة.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 100 دولة واستيرادها من 161 دولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.